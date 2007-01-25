Николаенко закроет все ”псевдовузы”

Министерство образования и науки Украины намерено ужесточить процедуру лицензирования высших учебных заведений.

Об этом сообщил министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Университеты сохранятся, закроются только псевдовузы», - сказал С.НИКОЛАЕНКО.

В частности, по словам министра, предполагается ужесточить требования по наличию собственных площадей для учебного процесса, библиотек, информационных ресурсов, лабораторных баз, а также по обеспечению преподавательского состава.

«За последнее время приостановлено 185 лицензий у тех университетов, которые работают некачественно. При этом третья часть приостановленных лицензий касается государственных университетов», - сообщил С.НИКОЛАЕНКО.