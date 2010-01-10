Со взяткой задержали судмедэксперта

11:45, 10 января 2010
Общество
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В Черниговской области

В Черниговской области при получении 1500 долларов взятки правоохранители задержали 30-летнего судебно-медицинского эксперта.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, эти деньги медик требовал от жительницы Сумской области за выдачу положительного акта судебно-медицинского исследования.

Прокуратурой Черниговской области против врача возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

 

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