Тимошенко: новые "скорые" хороши для сельской местности

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает до ІІ квартала 2010 года передать в регионы более 3 тыс. автомобилей «скорой помощи». Об этом она заявила в субботу во время поездки в Полтавскую область, передает корреспондент УНИАН.

«Сегодня в стране не хватает 3,5 тысяч автомобилей «скорой помощи» и до 1 тыс. реанимобилей, чтобы закрыть полностью всю страну. Нам необходимо, и мы это сделаем - закроем эту недостачу. Сейчас передаем тысячу автомобилей и еще две тысячи автомобилей до конца І квартала 2010 года», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также заявила, что характеристики закупленных автомобилей позволяют эксплуатировать их в сельской местности.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что часть машин закуплены в Австрии.

«Мы закупили там также оборудование для родильных домов. До конца февраля это оборудование мы получим», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в субботу Кременчуге Ю.ТИМОШЕНКО вручила 40 автомобилей «скорой помощи» марки «Опель-комбо» сельским и городским медицинским учреждениям.