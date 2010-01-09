Скончался соавтор «Ежика в тумане» Сергей Козлов

Писатель-сказочник Сергей Козлов скончался в субботу в Москве на 71-м году жизни, сообщил РИА Новостиблизкий друг покойного, детский поэт Юрий Кушак.

Сергей Козлов известен как автор сказки "Ежик в тумане", по которой Юрий Норштейн снял свой самый знаменитый мультфильм. Он написал также все истории о Львенке и черепахе, которые пели им же сочиненную песню "Я на солнышке лежу", был автором сценариев для мультфильмов "Трям! Здравствуйте", "Зимняя сказка", "Осенние корабли", опубликовал несколько книг сказок.

"Он умер от воспаления легких", - сказал Кушак.

Он отметил, что решение о месте и времени похорон Сергея Козлова пока не принято.

"Козлов был ни на кого никогда не похожий, единичный, штучный писатель, интеллигентный, глубокий, по-особому талантливый человек", - убежден Юрий Кушак, друживший с покойным на протяжении полувека.

По его мнению, "Ежик в тумане" вошел в число 20 лучших сказок мира "не потому, что Норштейн это снял, а потому, что Сергей Козлов это написал".

"Такой сказочной прозы до него не писал никто, поэтому ее с удовольствием переводят во Франции, Германии, Америке, Голландии", - напомнил собеседник агентства.

Сергей Козлов родился в Москве 22 августа 1939 года, стихи начал писать еще в школе, закончил Литературный институт как поэт. Прежде чем стать профессиональным писателем, несколько лет проработал токарем, учителем пения, экскурсоводом в пушкинском заповеднике в Михайловском, типографом и даже кочегаром. Сказки начал писать с шестидесятых годов - именно тогда он придумал Медвежонка и Ежика, ставших героями истории про "Ежика в тумане" и многих других приключений.