Украина должна пригласить ЕС в проект строительства Ан-70

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что Украина должна пригласить ЕС к участию в проекте по строительству самолета Ан-70.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал заявление главы авиастроительного концерна Airbus Томаса ЕНДЕРСА о намерении отказаться от планов строительства военно-транспортных самолетов A400M. Решение вызвано прекращением финансирования странами-заказчиками излишне дорогого и неэффективного проекта.

«Именно жизнь подталкивает нас к созданию авиастроительного альянса ЄС-Россия-Украина», - сказал С.ТИГИПКО.

«Участие россиян в финансировании и технологической поддержке проекта Ан-70, приглашение европейского авиаконцерна к сотрудничеству – все это позволит в десятки раз увеличить потенциальный рынок сбыта реального и не раз испытанного военно-транспортного самолета, который опередил свое время, - заявил С.ТИГИПКО.

По его мнению, в таком проекте нет места политике. «Мы должны руководствоваться только прагматическими рассуждениями и спасать пока еще живой отечественный авиапромышленный потенциал. Второго такого шанса украинское авиастроение может и не получить», - убежден кандидат в президенты.