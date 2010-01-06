Ющенко наградил Шлапака орденом Ярослава Мудрого

17:03, 06 января 2010
Общество
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"За весомый личный вклад"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил первого заместителя главы Секретариата Президента Украины Александра ШЛАПАКА орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Текст соответствующего указа от 1 января с.г. обнародован официальном сайте главы государства.

А.ШЛАПАК награжден “за весомый личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое развитие Украинского государства”.

 

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