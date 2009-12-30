В Киеве задержан детектив, который незаконно прослушивал граждан

Служба безопасности Украины вчера пресекла противоправную деятельность гражданина Украины, руководителя одного из частных детективных агентств Киева, который на протяжении длительного времени предоставлял услуги по незаконной слежке и прослушиванию граждан Украины.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, задержание злоумышленника состоялось на завершающем этапе совместной специальной операции СБУ и Генеральной прокуратуры Украины, которая продолжалась более полугода.

По имеющимся материалам, задержанный действовал вместе с сообщниками - сотрудниками органов внутренних дел, которые за материальное вознаграждение подделывали соответствующие документальные материалы, осуществляли незаконные оперативно-розыскные мероприятия в отношении граждан. В частности, правонарушители незаконно прослушивали телефонные переговоры, получали данные относительно соединений абонентов сотовых сетей, проводили негласное визуальное наблюдение, тем самым нарушая конституционные права и свободы граждан.

Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации), ч. 3 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч.2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

По поручению Генпрокуратуры СБУ по этому уголовному делу проводит соответствующие следственные действия.