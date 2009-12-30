Ситуация в аэропорту «Борисполь» стабилизируется, уверяют в Минтрансе

Ситуация в международном аэропорту «Борисполь» стабилизируется.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, в связи со сложными метеорологическими условиями, которые привели к временной остановке в работе международного аэропорта «Борисполь», был смещен график прилета и вылета воздушных судов. В частности, возникли значительные задержки с вылетами самолетов.

В настоящее время работа аэропорта «Борисполь» постепенно стабилизируется.

Сегодня с момента открытия воздушного движения в аэропорту – с 11.40 до 18.00 службами аэропорта обеспечено 45 вылетов самолетов и осуществлено 35 посадок.

По состоянию на 18.00 в накопителях аэропорта находится незначительное количество пассажиров, опоздание рейсов которых не превышает пяти часов. В то же время из-за изменений в графике аэродвижения в терминалах ожидания на регистрацию находится значительное количество пассажиров.

Задержка чартерных рейсов также обусловлена сдвигом графика.

Ожидается, что до 7 часов 31 декабря аэропорт «Борисполь» будет функционировать в штатном режиме: все вылеты и посадки будут осуществляться в соответствии с расписанием.

По поручению первого заместителя министра транспорта и связи Украины Василия ШЕВЧЕНКО, в аэропорту «Борисполь» находится заместитель министра – председатель Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ, который на месте контролирует ситуацию по нормализации работы аэропорта.