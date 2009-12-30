В новогоднюю ночь Украине обещают мороз и снег с дождем

Завтра, 31 декабря, на территории Украины сохранится прохладная погода с осадками.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ожидается снег, мокрый снег, на юге и западе с дождем, в карпатском регионе, в восточной, а днем и в южной части местами сильные осадки. Лишь в северных областях местами небольшой снег. В отдельных районах, кроме юга и севера, налипание мокрого снега, гололед.

На дорогах, кроме южной части, гололедица. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с; на юге и востоке юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет 3-8° мороза, в южных, местами и в западных областях около 0°, в Крыму 1-6° тепла; днем в северных областях 0-5° мороза, на остальной территории от 1° мороза до 4° тепла, на юге 3-8° тепла, в Крыму до 13°.

Завтра в Киеве и Киевской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Температура ночью по области 3-8°, днем 0-5° мороза, в Киеве - ночью 4-6°, днем 1-3° мороза.