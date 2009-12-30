В Черном море спасли российского аквалангиста

Вчера в 10.30 в Черном море вблизи села Оленёвка в Крыму при погружении под воду потерпели бедствие двое аквалангистов, мужчина (1984 г.р.) и женщина (1986 г. р.), граждане России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 15.45 совместными усилиями спасателей МЧС и пограничников у берега был найден мужчина с признаками переохлаждения. Его доставили в больницу, судьба женщины остается неизвестной.

Поисковые работы продолжаются. Ситуация находится под контролем Севастопольского морского координационного аварийно-спасательного центра МЧС.