В Черном море спасли российского аквалангиста
10:44, 30 декабря 2009Общество
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Продолжается поиск женщины
Вчера в 10.30 в Черном море вблизи села Оленёвка в Крыму при погружении под воду потерпели бедствие двое аквалангистов, мужчина (1984 г.р.) и женщина (1986 г. р.), граждане России.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 15.45 совместными усилиями спасателей МЧС и пограничников у берега был найден мужчина с признаками переохлаждения. Его доставили в больницу, судьба женщины остается неизвестной.
Поисковые работы продолжаются. Ситуация находится под контролем Севастопольского морского координационного аварийно-спасательного центра МЧС.
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