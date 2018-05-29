Игры с интеллектуальной собственностью по-украински

Чем политолог Полохало не нравится украинским звездам

Недавно группа известных украинских исполнителей, объединенных в общественную организацию «Коалиция исполнителей и продюсеров Украины», обратилась с письмом к первому вице-премьеру Украины Александру Турчинову, в котором очень просила защитить их от его соратника по партии, нардепа Владимира Полохало. (Письмо передано в редакцию УНИАН).

Если быть точным, то артисты, среди которых Руслана, Андрей Данилко, Ирина Билык, Таисия Повалий, Ани Лорак, Виктор Павлик, Андрей Кузьменко, «ВИА-Гра», Гайтана, Константин Меладзе, узнав, что народный депутат от БЮТ Владимир Полохало решил вместо Департамента интеллектуальной собственности создать Госкомитет по вопросам интеллектуальной собственности, – подняли шум. В частности, они написали, что украинские артисты уже имеют печальный опыт сотрудничества с профильным парламентским комитетом по вопросам науки и образования, возглавляемым Полохало. По их утверждению, политические решения в сфере авторского права и смежных прав принимаются без учета мнения музыкальных кругов, а председатель парламентского комитета окружил себя «консультантами», которые возглавляют организации и значатся “в черных списках международных учреждений в сфере интеллектуальной собственности”. Украинское музыкальное сообщество выразило убеждение, что вышеупомянутые инициативы нардепа продиктованы его желанием назначить лояльных к нему лиц на руководящие должности в исполнительной власти.

«Это приведет к тому, – говорится в письме, – что целая сфера экономики будет подчинена людям, не имеющим поддержки субъектов авторского права и смежных прав, ведь им не доверяют владельцы этих прав. Эти люди не хотят работать в защиту наших прав – они хотят должностей, власти, бюджетного финансирования! Именно поэтому на протяжении последних лет Комитет (возглавляемый Владимиром Полохало. – Авт.) и его «серые кардиналы» только критикуют Департамент, а не предлагают конструктивного решения проблемных вопросов».

Как нардеп хотел ликвидировать департамент интеллектуальной собственности

За этим письмом стоит давний конфликт... Конфликт между Госдепартаментом интеллектуальной собственности, в сферу управления которого входят государственные предприятия «Украинский институт промышленной собственности», «Украинское агентство по авторским и смежным правам», “Интелзащита”, и народным депутатом Украины от БЮТ Владимиром Полохало. Сам спор о защите авторских и смежных прав длится уже два года. Но с подачи господина Полохало, как считают артисты, он превратилась в бесконечный поток критики ситуации, сложившейся в государственной системе правовой охраны интеллектуальной собственности.

В апреле 2008 года состоялось заседание профильного комитета ВР с повесткой дня «О состоянии государственного регулирования и управления в сфере развития, правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и инновационной деятельности в Украине». По версии господина Полохало, состояние дел в сфере интеллектуальной собственности в Украине угрожает национальной безопасности государства. По крайней мере, если верить особому мнению председателя, приложенному к решению комитета... К этому решению, которое подписали все члены комитета и в котором отмечаются позитивные сдвиги в сфере интеллектуальной собственности, господин Полохало делает личный вывод, «особое мнение»: «Негативные явления в указанных сферах (интеллектуальной собственности. – Авт.) приобрели необратимый характер и представляют угрозу технологической и экономической безопасности Украины, что требует неотложных мер как со стороны высшего политического руководства государства, так и органов исполнительной власти на всех уровнях».

Впрочем, у господина Полохало появились оппоненты среди его же комитетских заместителей. В ноябре того же года первый заместитель упомянутого комитета народный депутат Дмитрий Табачник обратился с письмом к Юлии Владимировне (копии письма есть в редакции), в котором указал, что «Полохало В.И. озвучивает неправдивые искаженные или грубо фальсифицированные примеры, которые якобы свидетельствуют о серьезных проблемах и просчетах в развитии государственной системы охраны интеллектуальной собственности. Однако факты, которые им обнародовались, в целом не соответствуют действительности, в целом порочат достижения национальной государственной системы правовой охраны интеллектуальной собственности...». В письме Табачник говорит, что, по его мнению, «деятельность Полохало нарушает требования действующего законодательства, предопределена его личными частными интересами и не имеет ничего общего с заботой о благе государства».

Однако в октябре 2009 года, несмотря на протесты бывшего гуманитарного вице-премьера Дмитрия Табачника и многочисленные обращения народных депутатов Украины, представителей почти всех политических партий (копии писем есть в редакции) господин Полохало внес проект постановления о ликвидации Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки. То есть все предыдущие действия были лишь артподготовкой к последующим акциям. Наконец стала понятна цель «наездов» нардепа. Фактически речь идет о попытках получить контроль над успешной и небедной государственной структурой.

– Этот конфликт не более чем попытка народного депутата Владимира Полохало сменить одну структуру в сфере интеллектуальной собственности на другую, – поделился своими рассуждениями с УНИАН патентный поверенный Валерий Ситцевой. – Конечно, я не могу утверждать, что Государственный департамент интеллектуальной собственности работает идеально, но он выполняет свою функцию, имеет собственные наработки, сформированное видение, идеологию. И эта идеология направлена на уважение к создателям интеллектуальной собственности. К руководству Госдепартамента, как и ко всем, могут возникать претензии, но в целом оно пользуется авторитетом и уважением.

Чем прославились критики Господин Полохало внес на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект постановления, предложив создать центральный орган исполнительной власти – Государственный комитет Украины по вопросам интеллектуальной собственности. При этом и руководителя новой структуры оперативно подыскал. Точнее, его и искать не нужно было, поскольку, по версии господина Полохало, им должен был быть его консультант Петр Крайнев, ныне директор Научно-исследовательского центра судебных экспертиз по вопросам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Украины. Тот же Крайнев, которого хорошо помнят прежние сотрудники Института промышленной собственности Госпатента Украины. Десять лет назад он уволился, доведя в 2000 году Институт промышленной собственности до крайне сложного состояния.

– Петр Павлович в вопросах интеллектуальной собственности – человек с весьма сомнительной репутацией, – выразил свое мнение Валерий Ситцевой. – Когда-то я исследовал его работу, и результаты этого исследования напечатал в статье «Плагиат» в восьмом номере журнала «Интеллектуальная собственность» за 2008 год. Крайнев – «автор» многочисленных научных статей об интеллектуальной собственности, впрочем некоторые его научные поиски – это компиляция и плагиат того, что сделали другие специалисты, причем он использует их информацию без всякой ссылки на источники. Даже такая его работа как «Судебные экспертизы в сфере интеллектуальной собственности» – на 60 процентов плагиат, а это труд объемом свыше двухсот страниц. Рядовой читатель, видимо, удивился бы тому, как через теневые схемы можно присваивать чужие разработки и получать на них бюджетное финансирование... Я не понимаю, для чего народному депутату Владимиру Полохало пробивать такого человека на должность создаваемого им комитета. Правду говоря, не понимаю профессиональной целесообразности создания такого комитета, ведь ни Полохало, ни Крайнев ничего нового не предложили.

Кому и для чего нужные радикальные перемены

Борьба против Госдепартамента имела немало неожиданных поворотов. С подачи господина Полохало решено привлечь к делу отчет Счетной палаты Украины от 11 декабря 2007 года, в котором, в частности, речь шла о том, что «средства на выполнение мероприятий, связанных с охраной интеллектуальной собственности, использовались с серьезными нарушениями». Правда, заключение Генеральной прокуратуры, куда были переданы материалы отчета Счетной палаты, был однозначным. В УНИАН передано письмо генпрокуроро Медведька на имя председателя Счетной палаты Валентина Симоненко. В нем генпрокурор сообщает, что никаких нарушений законодательства о бюджетной системе Украины и уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей в работе Украинского института промышленной собственности как структурной единицы Госдепартамента интеллектуальной собственности Генпрокуратура не нашла.

Но и это не остановило господина Полохало...

В августе прошлого года появилась так называемая Белая книга «Интеллектуальная собственность в инновационной экономике Украины». Как известно, «белые книги» издаются в каждой цивилизованной стране и содержат материалы о достижениях в сфере интеллектуальной собственности, подают проблемы в этой сфере, а также пути их решения. Например, авторы Белой книги Великобритании поставили целью сделать свою страну лучшим в мире государством по инновационному убизнесу и государственным услугам.

Однако в изданной за госсчет и под «патронатом» Полохало отечественной Белой книге материалы подобраны так, чтобы создать у заинтересованного читателя впечатление, будто система интеллектуальной собственности у нас работает настолько плохо, что дальше уже некуда, и что ее срчоно нужно спасать. Понятно, кому быть таким «спасателем». Фактически в угоду корпоративным интересам приносится в жертву репутация государства. В результате этого кампания очернения нынешнего руководства сферы интеллектуальной собственности получила новое развитие. На страницах многих изданий появились публикации об угрозе интеллекту нации в случае, если сфера интеллектуальной собственности не будет, причем немедленно, «реформирована».

Спешка здесь понятна – времени, чтобы «порешать вопрос», остается не так уж и много. И все-таки: чем объясняется такая чрезвычайная активность людей, до сих пор продолжающих убеждать общество, что государственная система правовой охраны интеллектуальной собственности в Украине работает неэффективно, погрузла в коррупции и что ее крайне необходимо «реформировать»?

Поспешная и конъюнктурная «реорганизация» такой сложной структуры, которая работает и достигает надлежащих результатов, может привести к непоправимым последствиям. В конце концов, вопрос реорганизации должен при необходимости подниматься на профессиональном уровне, с привлечением экспертов и изобретателей, а не исходя из чьих-то корыстных амбиций. Если система и нуждается в каких-то переменах, то их нужно осуществлять, лишь внимательно проанализировав проблемы в сфере интеллектуальной собственности, изучив деятельность организационных структур, вовлеченных в решение комплекса задач в этой сфере, предвидев возможные последствия, – и только потом принимать решение о перестройке.

Ситуацию комментирует Владимир Полохало:

«Министром образования и науки господином Вакарчуком и мною сделано представление в Кабинет Министров об образовании Центрального органа исполнительной власти – Агентства или Комитета интеллектуальной собственности. И есть соответствующее представление первого вице-премьера Александра Турчинова о подготовке нормативного документа по поручению Кабинета министров. К сожалению, поручение (о создании комитета. – Авт.) не выполнено. Но у нас состоялось несколько заседаний, два парламентских слушания, три комитетских слушания по вопросам авторских и смежных прав промышленной собственности, где были утверждены рекомендации слушаний на нашем комитете. И было единогласное решение всего сообщества об образовании такого агентства на базе Департамента интеллектуальной собственности МОН. Собственно, это уже инициатива руководства министерства, которая совпадает с решениями парламентских слушаний. Нигде в мире этот департамент не имеет такой архаичной системы управления. Здесь много коррупции, много того, что противоречит действующему законодательству, и одна из причин кризиса в Украине в том, что мы не можем достойно защитить – в соответствии с международным опытом и практикой – интеллектуальную собственность. И весь этот публичный процесс, результаты всех слушаний есть на сайте, есть рекомендации и есть соответствующее представление министра, к которому я присоединился. Да, эта сфера коррупционна. Потому этому оказывается сопротивление. Во всех парламентских и комитетских слушаниях приняли участие около двух тысяч человек. Это мнение таких академиков и выдающихся ученых как Борис Патон и Валерий Геец». (В редакции есть копии писем за подписью Президента Национальной академии Наук Украины Бориса Патона председателю Комитета Верховной Рады В.Полохало и министру образования и наук Украины И.Вакарчуку, в которых он просит не разрушать государственную систему интеллектуальной собственности, поскольку «это негативно повлияет на развитие изобретательской деятельности в государственном масштабе. – Авт.).

Николай Кулиш