В ГПУ рассказали, за какую «вину» очень часто тащат в милицию

С начала этого года органами прокуратуры были отменены 19,5 тысячи незаконных постановлений милиции о привлечении граждан к ответственности за административные правонарушения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Кроме того, по данным пресс-службы, на этот счет прокурорами было возбуждено 220 уголовных дел и внесено почти 6 тысяч представлений и предписаний, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены 12 тысяч должностных лиц.

Как отметили в Генпрокуратуре, в ходе проверок установлено, что имеют место многочисленные факты доставки граждан в горрайотделы милиции при отсутствии предусмотренных законом оснований. Чаще всего, вопреки требованиям Кодекса об админнарушениях, в дежурные части и помещения милиции «для установления личности», «отработки на причастность к преступлениям», «по подозрению в совершении преступлений» или вообще безосновательно массово доставляются граждане в АР Крым, Киевской, Хмельницкой, Закарпатской и других областях. Как отметили в ГПУ, лишь в последней области в течение года таких случаев было более 3 тысяч.

В то же, время вопреки требованиям Конституции, при отсутствии оснований, предусмотренных ст. 11 Закона «О милиции», работники органов внутренних дел в АР Крым, Киевской, Хмельницкой областях, унижая достоинство и личную неприкосновенность граждан, подвергали дактилоскопированию лиц, которые доставлялись в дежурные части горрайотделов, в том числе и за совершение административных правонарушений.