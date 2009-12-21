Уникальный театральный проект «Цыганский барон» будет в Черкассах

23 декабря впервые на сцене Черкасского академического областного музыкально-драматического театра имени Тараса Шевченко состоится международная премьера комической оперы Иоганна Штрауса «Цыганский барон».

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Международного театрального проекта «Цыганский барон» Евгения ФЕДОРЯКА, это представление является сенсационным событием, поскольку именно на черкасский сцене, только один раз в Украине, оно будет показано на языке оригинала (немецком). К постановке привлечен специально созданный для «Цыганского барона» творческий коллектив из представителей разных стран - Нидерландов, Германии, Австрии, Бельгии и Украины. Исполнителей для оперы отбирали на специальном кастинге в Амстердаме. Все иностранные исполнители - это наилучшие голоса своих стран и мира в целом. Режиссер, продюсер, руководитель Международного театрального проекта «Цыганский барон» - Сергей ПРОСКУРНЯ.

Премьера, которая состоится 23 декабря, будет благотворительной. Средства, полученные от реализации билетов, направят на приобретение оборудования для черкасской городской детской стоматологической поликлиники.