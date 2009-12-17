Глава МИД Польши вручил награды четырем украинским ученым

Министр иностранных дел Республики Польша Радослав СИКОРСКИЙ вручил четырем украинским ученым польскую национальную премию «Бене Мерито» за особый вклад в развитие украинско-польских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония вручения состоялась вчера в Киеве.

Премию получили: проректор по международному сотрудничеству Прикарпатского национального университета им. В.Стефаника Игорь ЦЕПЕНДА, доктор исторических наук, профессор Львовского национального университета им. И. Франко, директор Института исторических исследований ЛГУ Ярослав ГРИЦАК, украинский политолог, литературовед, переводчик, прозаик и поэт Николай РЯБЧУК, доктор исторических наук Владислав ВЕРСТЮК.

Вручая премию, Р.СИКОРСКИЙ поблагодарил награжденных за возобновление диалога между Украиной и Польшей.

В свою очередь, Я.ГРИЦАК после получения премии сказал, что чувствует себя с этой наградой, как со своей женой.

«То есть я чувствую, что не заслуживаю своей жены, потому что она намного добрее и красивее меня, в то же время я ее ценю, никогда не покину и никому не отдам. Думаю, эта награда – это, скорее, кредит на будущее, чтобы дальше еще больше что-то делать», - сказал он.

Я.ГРИЦАК также отметил, что считает одним из самых больших достижений последних лет примирение украинцев с поляками.

В то же время для Н.РЯБЧУКА «Бене Мерито» - не первая польская премия, в 1997 году он получил Pol Kul, а в 2002 году получил награду «Польско-украинской капитулы».

«Польша – это та страна, которая имеет определенную зарубежную политику, которая имеет определенные интересы. Эти интересы совпадают, в большой мере, с украинскими. Конечно, что мне приятно, что кто-то замечает, что я делаю. Иногда больше замечают, чем в Украине», – сказал он.

Н.РЯБЧУК отметил, что Польша для него, несмотря на все ее проблемы, является примером для наследования.

«Польша – это та страна, благодаря которой мы существуем, честно говоря, благодаря тому, что Украина до XVIII века была частью Речи Посполитой – польско-литовской аристократической республики. И если посмотреть, чем сегодня Украина отличается от России, то именно этим наследием: польско-литовским и австрийским (габсбургским), конечно тоже. Это то, что нас в какой-то степени сделало европейцами, не до конца, к сожалению, потому что это влияние прервалось в XVIII веке. Наша европейскость очень шаткая, изъедена коррозией, но все-таки наследие самоуправления, которого в Московском царстве никогда не существовало. В конечном итоге, нам осталось наследие европейского образования. Наши все коллегиумы, Могилянская академия строились наподобие иезуитских институтов. То есть, выходит интересный парадокс: украинцы (православные) воевали с поляками (католиками), однако, несмотря на эту вражду, они учились от них. Именно поэтому Украина другая, именно поэтому у украинцев нет угара, затмения разума перед властью. Думаю, сегодня нас объединяет то же стремление стать до конца европейцами», – сказал Н.РЯБЧУК.