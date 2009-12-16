Непогода остановила Одесский и Ильичевский морские порты

Из-за ветра скоростью 20-25 м/с и метели приостановлена деятельность Одесского и Ильичевского морских торговых портов. Высота волн у причалов достигает 2-2,5 м, и диспетчеры портов предложили капитанам судов вывести их за акватории гаваней.

Как сообщил УНИАН первый заместитель начальника Одесского порта Юрий ВАСЬКОВ, «убытки от простоя пока не подсчитывают. На рейд порта выведены пять теплоходов, откладывается прием портом прибывающих иностранных судов, в том числе нескольких нефтеналивных».

Бригады портовиков Ильичевска направлены вместе с техникой на расчистку от снега городских улиц и площадей.

На многих участках одесских магистралей также возникают автомобильные заторы из-за выпавшего в течение дня 20-30-сантиметрового снежного покрова. На расчистку дорог и обработку песчано-солевой смесью выведены бригады дорожников, грейдеры и другая техника.

Между Одессой и Ильичевском наблюдается 6-километровая автомобильная пробка. Сотрудники ГАИ закрыли движение на дороге Одесса-Рени, а также на дорогах по направлениям Одесса-Мелитополь-Новоазовск, Одесса-Овидиополь и Одесса--Белгород-Днестровский.

По словам диспетчера Службы автомобильных дорог в Одесской области, на расчистку магистрали Одесса-Киев от снеговых заносов и обработку песчано-солевой смесью выведены все бригады дорожно-ремонтных управлений, автомобильное движение не перекрывается.

Руководство Одессы обратилось к горожанам с призывом «воздержаться от поездок на личном автотранспорте, проявлять осторожность при парковке, а также при передвижении пешком – особенно на нерегулируемых переходах и вблизи деревьев, которые в этих погодных условиях являются источником повышенной опасности».

С целью бесперебойной доставки горожан на работу и возвращения домой коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» решило организовать работу трамваев в круглосуточном режиме, уточнил в интервью УНИАН заместитель директора по инфраструктуре КП «Одесгорэлектротранс» Борис ЮЩЕНКО.

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупредил жителей Одесской области об ожидаемом ухудшении погодных условий в ближайшие сутки.