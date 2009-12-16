Севастополь установит защитную полосу вдоль побережья

Севастопольский городской совет на сегодняшнем пленарном заседании принял решение о разработке проекта землеустройства по установлению в границ прибрежной защитной полосы Черного моря вдоль побережья города Севастополя.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ сообщил журналистам, что, по его мнению, такие меры позволят определить границу прибрежной защитной полосы вдоль побережья города Севастополя, и организовать ряд мер в ее границах с целью улучшения экологической ситуации в городе, а также обеспечения контроля за строительством объектов в пределах прибрежной защитной полосы.

Как сказал руководитель депутатского корпуса, необходимость принятия такого решения вызвана тем, что «экологические проблемы города Севастополя связаны с водоснабжением, водоотведением, размещением и утилизацией отходов, отсутствием установленных границ прибрежной защитной полосы вдоль Черного моря, а также тем, что в пределах водоохранной зоны Черного моря накоплено значительное количество твердых бытовых и промышленных отходов».

По мнению председателя представительной власти города, важность данного документа также в том, что он «станет своего рода гарантией свободного доступа севастопольцев к морю, и им не придётся смотреть на него из-за забора и частных строений».