Гриценко: сельские женщины стареют на 20 лет раньше

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает недопустимым, что в нашем государстве сельские женщины из-за тяжелых условий жизни и труда стареют на 15-20 лет раньше женщин, проживающих в городах.

«Сегодня селяне живут в условиях, неприемлемых для третьего тысячелетия», - заявил он в интервью газете «Сільські вісті».

По словам А.ГРИЦЕНКО, «в сельском фельдшерско-амбулаторном пункте, кроме зеленки, йода и нескольких шприцев, как правило, ничего больше нет; система образовательных заведений разрушена, закрыты детские сады, запустели клубы и библиотеки».

«Я знаю об этом, потому что в селах живут многие мои родственники. Знаю, потому что в начале девяностых, когда преподавал в военном училище, вынужден был купить за двести километров от Киева развалюху ради сорока соток огорода», - сказал кандидат в Президенты.

Он констатировал, что «в сельской местности сегодня нет достойных условий для жизни, и сельская женщина потому и стареет на 15-20 лет раньше городской ровесницы».

«Ребенок из простой сельской семьи также не может иметь перспективы получить достойное образование, найти себя в этой жизни, ведь в селе нет достойных условий жизни для учителя. Из-за этого во многих сельских школах один учитель обучает детей четырем-шести предметам. И до сих во многих местах нет нормального доступа к компьютерным сетям, досуга, многие дети становятся на путь алкоголизма, наркомании, с детства разочаровываясь в жизни», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он выразил уверенность, что это недопустимо для страны, которая стремится называть себя европейской.

«Новейшая Украина слишком уже увлеклась индустриализацией, экспортом металла и удобрений, пустив другие отрасли на самотек. Я эту ситуацию радикально изменю», - пообещал А.ГРИЦЕНКО.