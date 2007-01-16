Пресс-конференция в УНИАН: “Историческая целостность Украины и политическое деление” (трансляция на 5 канале)

Сегодня в 12-30 в УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция на тему: “Историческая целостность Украины и политическое деление”, организованная Всеукраинским обществом “Просвіта” им. Т.Шевченко. Участники: Павел Мовчан, Николай Жулинский, Владимир Яворивский (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по служебным удостоверениям.