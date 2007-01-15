Лавринович: киевская власть пугает зря

Арест имущества за неуплату жителями квартир коммунальных услуг по новым тарифам противоречит законодательству.

Об этом в интервью радио “Свобода” 13 января заявил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«Я могу сказать, что такое мероприятие незаконно. Никто, конечно, не имеет полномочий накладывать арест на имущество человека», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в 2006 г. во время общения с журналистами, отвечая на вопрос о том, что ситуация с законностью тарифов меняется ежедневно, то есть одни говорят, что они законны, другие – что они незаконны, первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО сказал: «Как только опишут имущество и судьи скажут, что они (тарифы) были законны, сразу все изменится. Надо понять, что нужно платить по новым тарифам».