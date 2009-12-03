Увеличен минимум пенсии инвалидам войны и участникам боевых действий

Правительство с 1 ноября на 20% увеличило минимальную пенсионную выплату инвалидам войны и участникам боевых действий.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины, соответствующее постановление правительство приняло сегодня на заседании.

В соответствии с решением правительства, с 1 ноября минимальная пенсионная выплата будет составлять: для инвалидов войны I группы - 1440 грн. (увеличение составит 240 грн.); для инвалидов войны ІІ группы – 1296 грн. (увеличение составит 216 грн.); для инвалидов войны ІІІ группы – 1152 грн. (увеличение на 192 грн.); для участников боевых действий – 1008 грн. (увеличение на 168 грн.).

Реализация этого решения правительства позволит повысить уровень пенсионного обеспечения и социальной защиты почти 100 тыс. инвалидов войны и участников боевых действий.