Жители Киева отстояли детскую площадку, выиграв суд у застройщика

Коллегия судей Киевского апелляционного административного суда признала неправомерным строительство обществом с ограниченной ответственностью «Фирма Дорис» многоквартирного дома с паркингом на территории детской и спортивной площадки по улице Лукьяновская, 77.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-служба Киевской городской организации БЮТ со ссылкой на заместителя председателя Шевченковского районного совета, депутата от БЮТ Александра ФЕДОРЕНКО.

Соответствующее решение суд принял 28 октября с.г. Коллегия судей удовлетворила апелляционную жалобу представителя жильцов кооперативного дома, которому принадлежит указанная детская площадка, на постановление Подольского районного суда столицы от 19 августа в 2008 г. по делу по админиску ООО “Дорис” к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Фирма требовала отменить распоряжение городских властей от 3 июля 2008 г. “О запрещении строительства на территории детской площадки по улице Лукьяновской, 77 в Шевченковском районе г. Киева” и ее требования в райсуде были удовлетвоерны.

По словам А.ФЕДОРЕНКО, история строительного скандала по улице Лукьяновская, 77 началась в 2005 году, когда Киевсовет передал земельный участок по этому адресу в аренду сроком на 5 лет коммерческой структуре для строительства многоэтажки с паркингом.

“Однако, в соответствии с проектной документацией, новое сооружение должны были построить в пяти метрах от стены жилого дома», - заметил депутат райсовета.

Как утверждает А.ФЕДОРЕНКО, этот земельный участок, в соответствии с Генпланом города, отведен под рекреационную зону, а в Детальном плане территории Шевченковского района подобное строительство вообще не предусмотрено.

«В январе 2008 года Шевченковский райсовет обратился к городским депутатам с просьбой отменить землеотвод ООО “Фирма “Дорис”, но никакой реакции от городских властей не последовало. Вместо этого в марте того же года проект строительства был согласован с Главным управлением градостроения, архитектуры и дизайна городской среды исполнительного органа КГГА, а на протяжении летнего периода застройщик несколько раз устанавливал забор и ломал оборудование спортивной детской площадки, которая является собственностью дома», - отметил А.ФЕДОРЕНКО.

Депутат обратил внимание, что решение о передаче строительной компании «Фирма “Дорис” земельного участка по улице Лукьяновской, 77 было отменено в августе 2008 г., но компания-застройщик начала отстаивать свои интересы в судах.

В соответствии с постановлением Киевского апелляционного суда, оно вступает в силу с момента оглашения, но может быть обжаловано в течение одного месяца со дня составления в полном объеме, путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Высший административный суд Украины.

По мнению заместителя председателя Шевченковского районного совета, главной причиной этого и других аналогичных конфликтов в столице является отсутствие нового Генерального плана развития Киева.

«Следует подходить к развитию города со стратегических позиций и упорядочить процесс застройки, который сегодня носит хаотический характер. Из-за этого районная община слишком ограничена в своих правах и не может контролировать процесс застройки своей территории. Если бы там (в Генплане – УНИАН) была выписана норма о запрещении строительства на территории детских и спортивных площадок, то не было бы подобных инцидентов продолжительностью в 4 года», - резюмировал А.ФЕДОРЕНКО.