Литвин: нужно разграничить полномочия между Киевом и Крымом

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден в необходимости предоставления Крыму более широких экономических полномочий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Севастополе, отвечая на вопрос, учитывает ли ВР в своей работе экономические, этнические, политические интересы Крыма.

«Думаю, не учитывает в полном объеме, равно как и власть автономии не может четко определить, что же она хочет. И какова должна быть политика Киева по отношению к автономии», - сказал В.ЛИТВИН. По словам спикера, он понимает, «что здесь идет процесс выяснения отношений по принципу «кто больше украл» - я имею ввиду автономию - что не добавляет спокойствия людям». По мнению В.ЛИТВИНА, «мы должны привнести спокойствие в настроения людей - а настроения очень жесткие, отчасти они спровоцированы той неадекватностью, которую мы наблюдаем».

В.ЛИТВИН убежден, что «нам нужно разграничить полномочия между Киевом и автономией».

При этом он назвал ряд условий, после выполнения которых должен вступить в силу закон о полномочиях власти в Крыму.

Первое условие, отметил В.ЛИТВИН, - это «введение нормального избирательного законодательства, прежде всего, выборы по мажоритарному принципу, и формирование власти из числа людей, которые здесь проживают. Надо установить ценз».

Второе условие – проведение инвентаризации предприятий. «Я имею в виду по предприятиям, учреждениям. Если они в частной собственности, то как выполняются обязательства. Если выполняются - орден, если не выполняются - другие должны быть действия», - сказал спикер.

Кроме того, по его словам, в автономии необходимо решить все земельные вопросы, а также «подавить криминалитет».

«Вот это те условия, после которых должен вступить в действие закон о полномочиях автономии, и, прежде всего, в экономических и хозяйственных вопросах. Чтобы регион реализовал свои возможности, был самодостаточным», - подчеркнул В.ЛИТВИН.