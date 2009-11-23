Кандидат в Президенты Украины Сергей ТИГИПКО призывает правительство прекратить наращивание внешнего долга путем получения займов от коммерческих организаций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.

«Крупнейшие аналитические центры сигналят мировому бизнесу, что Украина вскоре утратит возможность оплачивать счета”, - отметил С.ТИГИПКО, комментируя рейтинг риска вложения в государственные долговые обязательства Украины, опубликованный Credit Market Analysis.

“Еще больше, - добавил кандидат в Президенты, - беспокоит отсутствие хоть какой-то реакции на эти сигналы со стороны правительства и Национального банка».

В такой ситуации, по убеждению С.ТИГИПКО, надо прекратить наращивание внешнего долга путем получения займов от коммерческих организаций - каждый одолженный на рынке доллар или евро обходятся Украине при нынешних условиях слишком дорого.

“Однако государство сегодня не способно на честные и ответственные действия, что и подтверждается скандально низким уровнем надежности украинского внешнего долга", - уверен С.ТИГИПКО.

По его убеждению, нужны немедленные и радикальные меры для спасения национальной финансовой системы.