«Подпольный» выход в море подлодки ЧФ РФ нарушает договоренности?

Подводная лодка Черноморского флота Российской Федерации «Алроса», на которой вчера возникла внештатная ситуация, покинув территорию Украины и направившись к берегам Грузии, грубейшим образом нарушила двусторонние договоренности и украинское законодательство.

Об этом в интервью УНИАН заявил редактор военно-экспертного издания «Флот2017» Дмитрий ТЫМЧУК, комментируя внештатную ситуацию, которая возникла вчера на подводной лодке «Алроса».

При этом, как подчеркивает эксперт, по данному факту до сих пор нет официальной позиции ни командования Черноморского флота РФ, ни Минобороны, ни Генштаба этого государства.

«Очевидно, правда о подводной лодке «Алроса» все же станет достоянием общественности. Рано или поздно. Единственное, во что хочется верить, - что с моряками «Алросы» все нормально, они живы и здоровы. Это, пожалуй, самое главное», - сказал эксперт.

По его мнению, из возникшей ситуации можно сделать такие выводы.

«Прежде всего, – считает Д.ТЫМЧУК, - в ЧФ РФ никто не собирается говорить правду ни по конкретным ситуациям, имеющим общественное значение, ни по состоянию флота - что немаловажно для севастопольцев и жителей Украины, где ЧФ России дислоцируется».

«То есть – стоит ожидать, что истинные подробности деятельности стареющего и со временем представляющего все большую технологическую опасность Черноморского флота скрываются и будут скрываться. Потому «защита» украинцев от опасной деятельности ЧФ РФ – дело рук самих украинцев», - убежден военный эксперт.

При этом он обратил внимание на комментарий представителя отдела информационного обеспечения Военно-Морского флота РФ, что «ситуация на подводной лодке «Алроса» не представляет опасности для экипажа и самой субмарины».

Кроме того, эксперт подчеркнул, что «никто почему-то не обращает внимание на деталь, которую никакие анонимные источники с ЧФ РФ не опровергают, а наоборот – подтверждают». «А именно: «боевые единицы Черноморского флота России выполняют задачи близ побережья Грузии», действуя с территории Украины, а в самой Украине об этом никто и не догадывается», - констатирует Д.ТЫМЧУК.

По его мнению, «этим «подпольным» выходом в море «Алроса», без уведомления украинской стороны, ЧФ РФ в который уж раз грубейшим образом нарушил двусторонние договоренности о базировании флота и украинское законодательство».

«Это означает не только то, что российской стороне равнодушны все эти договоренности и Украина в целом. Это также значит: в любой момент Украина опять может быть втянута в вооруженный конфликт по воле Москвы...», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 ноября на борту единственной на сегодня боеспособной подводной лодки Черноморского флота Российской Федерации “Алроса” произошла внештатная ситуация.

Вместе с тем представитель ВМФ РФ сообщил, что «после возвращения на базу и устранения неисправностей подлодка вернется на полигон для выполнения учебных задач”.

Подводная лодка находилась на расстоянии в 150 км от Сухуми (Абхазия).