В наблюдательном совете Аэросвита произошли изменения

Сопредседателем наблюдательного совета ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» назначен Григорий ГУРТОВОЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании, соответствующие изменения были внесены в состав набсовета компании на внеочередном заседании наблюдательного совета 16 ноября т.г.

Согласно сообщению, кроме того, исполнительным секретарем наблюдательного совета ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» избран Максим ЮХИМЕНКО, а Олег БЕРЕЖНОЙ назначен первым заместителем генерального директора – исполнительным директором компании.

Напомним, до этого наблюдательный совет «АэроСвита» имел одного председателя – Арона МАЙБЕРГА, который был назначен на эту должность в ноябре 2008 года, а до этого являлся гендиректором авиакомпании.

Г.ГУРТОВОЙ до этого назначения входил в состав набсовета «АэроСвита».

Как сообщил агентству М.ЮХИМЕНКО, 31 октября 2009 года один из акционеров компании – Gilward Investments B.V. отозвал полномочия А.МАЙБЕРГА, который представлял его интересы в набсовете. Вопрос о назначении нового председателя набсовета будет рассмотрен на ближайшем собрании акционеров, которое назначено на конец декабря этого года.

Кроме того, М.ЮХИМЕНКО сообщил, что вчера, 16 ноября, А.МАЙБЕРГ написал заявление о сложении с себя полномочий председателя набсовета.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году и на сегодняшний день является крупнейшим украинским авиаперевозчиком с разветвленной маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 15 судов Boeing. "АэроСвит" обслуживает свыше 60 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

По данным компании, 62% ее акций принадлежат украинским владельцам: Фонду госимущества (22,3941%), ООО "ГенАвиа-Инвест" (24,999%), ООО "Укринфоконсалт" (9,8%) и ООО "Бюро" (4,8%). Еще 38% акций находятся в собственности нидерландской компании Gilward Investments BV.