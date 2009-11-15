Ветерану разведки Константину Богомазову - 90 лет

Председатель Службы внешней разведки Украины Николай МАЛОМУЖ вручил высшую ведомственную награду – знак отличия «Почетный сотрудник внешней разведки» ветерану разведки Константину БОГОМАЗОВУ по случаю его 90-летнего юбилея.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Службы внешней разведки Украины, во время вручения награды Н.МАЛОМУЖ отметил, что сотрудники внешней разведки с чувством глубокого уважения относятся к К.БОГОМАЗОВУ как к легендарной личности, человеку, который вписал яркие страницы в историю украинской разведки и контрразведки, внес весомый вклад в ускорение победы над фашизмом и по праву удостоен высоких государственных наград – трех орденов Красной Звезды, двух орденов Отечественной войны II степени, Богдана Хмельницкого III степени, польских орденов Золотой крест заслуги и Крест храбрых.

В 1945 году К.БОГОМАЗОВ был руководителем одного из подразделений, которое занималось обнаружением, арестами и допросами высокопоставленных нацистских преступников, принимал участие в работе специальной группы по расследованию смерти Гитлера (подробнее «В бункере Гитлера в Берлине мы нашли даже русскую водку...» и "17 мгновений из жизни ветерана разведки Богомазова" ). На протяжении многих лет выполнял важные разведывательные задания в странах Восточной и Центральной Европы.