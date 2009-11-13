Fitch снизило национальный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг Украины по национальной шкале с уровня «AA(ukr)» до «AA-(ukr)». Прогноз по рейтингу – «Стабильный».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, понижение национального долгосрочного рейтинга Украины следует за понижением агентством долгосрочных рейтингов дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B» до «B-» 12 ноября. Прогноз по долгосрочным РДЭ – «Негативный».

Как сообщал УНИАН, 12 ноября агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте с уровня «B» до «B-». Прогноз по рейтингам – «Негативный».

В агентстве отметили, что в последние две недели парламент Украины принял новый закон, увеличивающий минимальный размер заработной платы и пенсий, и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отказался наложить на закон вето, как того просил МВФ. Кроме того, правительство подало в парламент проект бюджета на 2010 г. с дефицитом 8% ВВП. При этом, согласно обязательствам по программе МВФ, дефицит бюджета должен составлять 4%.