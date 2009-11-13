Ющенко о таможне, анафеме, лампасах и гниении с головы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает представителей силовых ведомств к честной работе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с промышленниками в Кременчуге Полтавской области.

По словам Президента, сегодня никто столько вреда в стране не делает, сколько представители этих структур.

«У нас 9 служб в лампасах ходят. В лес пойдешь - генералы ходят, в столовку – генералы. У нас генерал на генерале. Но, уважаемые, вы дослужились до того, что когда мама хочет напугать ребенка, обязательно говорит, что если он не будет кушать и слушаться, придет милиционер и заберет его», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что в цивилизованной стране должно быть наоборот.

Но больше всех досталось от Президента работникам таможенной службы. По его словам, сегодня украинские таможни являются криминализованными.

«В зависимости от того, какой там криминалитет сидит, на той или другой таможне, ставится та или другая рентная цена», - сказал В.ЮЩЕНКО, выразив непонимание, как может один и тот же товар иметь разную цену на разных таможнях.

«Вот они здесь сидят, герои Украины», - иронически сказал Президент, обратившись к представителям таможенных служб, которые также присутствовали на встрече.

«Опомнитесь, ребята, вас ждет горькая судьба, или в один конец нужно ехать. За такую службу государству вас должны предать анафеме, вы нагибаете эту страну к земле», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО сказал, что у него создается впечатление, что работники таможни живут так, словно доживают свой век.

«О патриотизме, о совести даже неприятно вам говорить», - сказал глава государства.

«Вот лампасы понацепили, три или четыре пуговицы блестящие нацепили, вот и вся ваша работа в Украине», - сказал Президент. Он призвал их к честной работе.

В то же время, подытоживая, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что не хотел бы персонифицировать свое эмоциональное выступление.

«Я не хочу вас обижать, это не персональный упрек. Я понимаю, что гниет все с головы», - сказал он.