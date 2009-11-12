Лекарства против гриппа: как обманывают украинцев

08:52, 12 ноября 2009
Общество
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На интернет-мошенников нет управы

Когда чего-то нет в обычном магазине, можно найти в интернете. Лекарства от гриппа не исключение. Но проблема в том, что никто не гарантирует их качества.

Сложную эпидемиологическую  ситуацию в Украине и ажиотаж вокруг этого  используют интернет-мошенники.  Так в Донецкой области налоговой милицией разоблачен подпольный склад медицинских препаратов на сумму в полмиллиона гривен, которые реализовывались, в частности  через сеть  интернет -магазинов. Цены в 5 раз были выше дозволенных. К тому же, как показала проверка, препараты для  лечения «калифорнийского» гриппа» по своим фармакологическим характеристикам не отвечали своему назначению. 

Однако  проблема и в том, что когда больные люди страдают, приобретая подделку через интернет, их права практически невозможно защитить. Потому что ответственность за  электронные договоры не регулируется законодательством, говорит  в  интервью «Немецкой волне»  юрист, преподаватель Донецкого юридического института Наталия Алябьева: «Медикаменты, которые приобрели через интернет- магазины,  могут оказаться подделкой, но права потребителей в данном случае законодательство на сегодняшний день в Украине не защищает».

По словам юриста,  интернет–мошенничество - это относительно новый вид обмана украинцев, равно как и продажа лекарств через интернет. В первую очередь жертвами махинаторов становятся молодые родители, которые, чтобы сэкономить время, покупают лекарства для детей таким образом. Обычно, если речь идет не об ажиотажной ситуации, медикаменты в интернет–сети  стоят дешевле, чем в аптеках. Но очень сложно сказать, проверяется  ли этот товар, и как именно, говорит юрист.

Более того, в случае, если он не качественен,  или просрочен, тяжело найти ответчика . Также, в случае технической ошибки, если вы получили не те лекарства, которые были вами заказаны, вы не сможете их вернуть, утверждает правовед. 

 

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