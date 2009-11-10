Для овдовевшего бегемота Казимира везут «невесту» из Израиля

В четверг, 12 ноября, в 8.00 в Одесский морской торговый порт привезут двух бегемотов для Николаевского зоопарка, сообщили ИА "МОСТ-Одесса" в Николаевском зверинце.

Процесс выгрузки займет около 4 часов, а затем животные поедут в Николаев.

По словам пресс-секретаря Одесского порта Елены ГИРЯЕВОЙ, порт уже неоднократно принимал животных, прибывших по морю, поэтому проблем с разгрузкой не будет.

Бегемотов из израильского зоологического парка "Ромат Ган", расположенного в Тель-Авиве, Николаевский зверинец получил бесплатно, оплатив лишь доставку бегемотов.

Напомним, в ноябре 2008 года в Николаевском зоопарке умерла бегемотиха Стела. Сразу после смерти самки бегемота сотрудники Николаевского зоопарка стали подыскивать по миру самку для овдовевшего Казимира и договорились с зоопарком Тель-Авива.

"Уже практически были оформлены все документы на отправку, когда об отправке юной невесты узнали коллеги из Харькова и попросили для себя еще одну самку бегемота, чтобы и их одиноким харьковским самцам было веселей в зоопарке. В итоге, с небольшой задержкой в Украину из Израиля отправили двух молодых самок в возрасте 2-3 лет. Половозрелый возраст наступает у самок бегемотов только к 6-7 годам, и пока они будут содержаться отдельно от самцов. В Харьков одну из двух юных путешественниц переправят после окончания карантина и всех необходимых исследований, не раньше чем через месяц - полтора", - уточнил ИА "МОСТ-Одесса" заместитель директора Николаевского зоопарка Юрий Кириченко.

По словам зоологов, сам переезд бегемоты переносят сложно. В дороге их постоянно необходимо обливать теплой водой. Два сотрудника Николаевского зоопарка были заранее отправлены в Израиль для того, чтобы изучить правила транспортировки бегемотов. Находясь на связи со своими сотрудниками во время пути, заместитель директора уверил нас, что бегемотихи чувствуют себя нормально. Врачи уверены, что акклиматизация пройдет успешно.

Имен у юных самок бегемотов пока нет - только племенные номера. Так что, у жителей Николаева и Харькова будет возможность, не только познакомится с новыми обитательницами зоопарков, но и придумать им имена.

Всего в Украине вместе с овдовевшим николаевским Казимиром осталось 4 бегемота - 1 самка преклонного возраста (50 лет) в Киевском зоопарке и 2 самца - в Харькове.

Площадь Николаевского зоопарка - почти 18,5 га. В год его посещают почти 350 тыс. человек. Коллекция зверинца состоит 452 видов и 4485 экземпляров животных.