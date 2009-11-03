В Украину прибыли эпидемиологи из 5 стран

14:05, 03 ноября 2009
Общество
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Миссия ВОЗ начала работу

Миссия Всемирной организации здравоохранения в составе 9 человек, которая вчера вечером прибыла в Украину по приглашению Кабинета министров, сегодня утром начала работу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил первый заместитель министра здравоохранения Украины Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ.

По его словам, в состав делегации входят медицинские специалисты из Дании, Швеции, Великобритании, Германии, России.

В составе делегации - эпидемиологи, вирусологи, эксперты по лабораторным исследованиям.

Руководитель миссии ВОЗ Юкка ПУККИЛА сказал, что миссия прибыла именно для того, чтобы разобраться, почему в Украине возник такой необычный объем инфекции и почему она так быстро распространяется по регионам.

По его словам, также группа экспертов должна разобраться относительно выявления пандемического вируса A/H1N1. «Наша группа прибыла, чтобы оказать поддержку Министерству здравоохранения, и на данный момент все специалисты работают с украинскими партнерами», - сказал Ю.ПУККИЛА.

Он заметил при этом, что международные эксперты будут расследовать причины происходящего, и после этого дадут конкретные рекомендации.

Говоря непосредственно о пандемическом вирусе, Ю.ПУККИЛА отметил, что «на данный момент предварительные выводы, которые мы сделали, в том числе в штаб-квартире ВОЗ, совпадают с нашими рабочими предположениями относительно пандемического вируса A/H1N1, но чтобы окончательно определить, надо разобраться».

В.ЛАЗОРИШИНЕЦ выразил надежду, что при поддержке иностранных медиков «мы сможем снизить эпидемию в Украине».

По его словам, эпидемический порог уже преодолели Винницкая, Черниговская области, приближается к этому порогу и Киев.

Отвечая на вопрос о соотношении количества умерших от простудных заболеваний в этом году и в прошлом, заместитель министра сказал, что сейчас количество умерших приблизительно на 10% меньше, чем количество умерших в 2008 году.

В.ЛАЗОРИШИНЕЦ еще раз напомнил, что на данный момент лабораторно подтверждены 14 случаев заболевания пандемическим гриппом из 22 проб, которые были взяты на исследование.

 

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