На транспорте принимаются срочные противоэпидемические меры

В Министерстве транспорта и связи Украины под председательством первого заместителя министра Василия ШЕВЧЕНКО состоялось экстренное совещание относительно срочных мер на железнодорожном, автомобильном, морском транспорте и в аэропортах Украины с целью недопущения распространения вирусного заболевания. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

По убеждению В. ШЕВЧЕНКО, в отрасли должны приниматься экстренные меры, ведь именно в транспорте происходит скопление людей, которые могут быть носителями болезни. «По мере своих возможностей транспортники должны сделать все, чтобы предотвратить распространение вирусного заболевания в стране», - подчеркнул он.

Ввиду увеличения случаев вирусного заболевания именно на западе Украины, особое внимание будет уделено Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областям, а также регионам, в которых возникает предэпидемическая ситуация.

Первый заместитель министра отметил необходимость обязательного выполнения мероприятий Локального плана действий по недопущению распространения вируса.

В первую очередь будет принят комплекс мер на железной дороге, в аэропортах и морских портах, в которые заходят круизные суда, а также на предприятиях и учреждениях отрасли. Усилен противоэпидемический режим, осуществляются дезинфекционные мероприятия в местах массового пребывания людей (аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, морские и речные вокзалы).

Минтранс также уже направил обращение к председателям областных и городских государственных администраций с просьбой проинформировать перевозчиков всех форм собственности, которые обеспечивают перевозку пассажиров на городских, пригородных и межобластных маршрутах, о необходимости проведения после каждого рейса дезинфекционной обработки салонов автобусов на автовокзалах, автостанциях и конечных остановках маршрутов. Аналогичные процедуры дезинфекции будут осуществляться во всех поездах. Соответствующие рекомендации направлены владельцам авиационных и судоходных компаний.

Кроме того, повышенное внимание будет уделено предупреждению заболеваний работников отрасли и безопасности работы обслуживающего персонала, постоянно будет осуществляться медицинский (санитарный) послерейсовый осмотр. Кроме того, активизированы все возможности отраслевых медицинских учреждений для безотлагательного обслуживания лиц с признаками вирусного заболевания.

По каждой подотрасли транспорта и связи будут работать оперативные штабы. В случае выявления заболевания или подозрения на заболевание гриппом типа А (H1N1) работники отрасли обязаны немедленно информировать территориальные учреждения здравоохранения и санэпидемстанции.

Министерство транспорта и связи призывает всех граждан ограничить передвижение, а при первых признаках вирусного или респираторного заболевания оставаться дома и срочно обращаться к врачам.