Житомирский губернатор обещает прозрачные выборы

Председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА обещает обеспечить в области честные и прозрачные выборы Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЗАБЕЛА заявил сегодня на брифинге, посвященном началу избирательной кампании в Украине.

По словам губернатора, он подписал распоряжение, которое обязывает органы власти создать все условия для проведения честных выборов Президента 17 января 2010 года, не допустить во время их подготовки и проведения незаконного вмешательства в избирательный процесс, проявлений административного давления, предвзятого отношения к кандидатам на должность Президента и к политическим партиям и блокам. "Мое распоряжение также направлено на недопущение любых злоупотреблений должностными лицами и служащими своим положением, служебными помещениями, транспортом и средствами связи", - добавил он.

В то же время председатель Житомирской ОГА заметил, что реально сделать все сказанное будет непросто, поскольку, учитывая кризис, Украина переживает сложные времена.

"Люди, которые будут работать на избирательных участках, вынуждены будут получать зарплату через счета ЦИК, при нынешней сложной ситуации с бюджетом у власти на местах есть сомнения в том, полностью ли будет финансироваться работа избирательных участков из ЦИК. Все, что зависело от местных органов власти, сделано, есть уже помещения, связь, оргтехника. А дальше, кто пойдет работать на избирательные участки без точного убеждения в том, что будет зарплата?", - сказал Ю.ЗАБЕЛА.