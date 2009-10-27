Милиция выявила нелегальный угольный карьер

В Шахтерском районе Донецкой области милиция выявила масштабную незаконную добычу угля карьерным способом.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, деятельность незаконного карьера была организована в районе с. Золотаревка, недалеко от Харцызска.

По словам оперуполномоченного УБОП областной милиции Артема ФЕДОРОВСКОГО, горняки-нелегалы пригнали сюда дорогостоящую технику: экскаваторы и грузовые автомобили.

«Уголь добывался открытым карьерным способом. На данный момент деятельность недроискателей прекращена, возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия», - сказал оперуполномоченный.

Он отметил, что сейчас правоохранители устанавливают организаторов незаконного шахтного промысла, которыми нередко оказываются должностные лица коммерческих и государственных предприятий. «Ведь для того, чтобы приобрести необходимое для шахтерского промысла оснащение, нужна поддержка влиятельных людей», - отметил А.ФЕДОРОВСКИЙ. Он добавил, что бригадир нелегального карьера называть своих хозяев отказался, сказав только, что «ездят они на больших и дорогих машинах».

Тем не менее, в милиции уверены, что следствие «скоро выйдет на этих граждан.

В областном УВД также уточнили, что с начала 2009 года в результате операций правоохранителей по выявлению и уничтожению мест незаконной добычи угля ликвидировано 170 «копанок». Возбуждено 49 уголовных дел по ст. 240 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил охраны недр). Изъято порядка 130 единиц горно-шахтного оборудования и более тысячи тонн угольной массы.