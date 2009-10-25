МВФ надеется на Ющенко

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что Президент Украины Виктор Ющенко наложит вето на принятый Верховной радой 20 октября закон о повышении минимальных пенсий и зарплат, говорится в сообщении МВФ.

"Миссия МВФ посетила Киев, где проанализировала экономическую политику властей, которая поддерживается фондом в рамках программы оказания стабилизационной помощи. Миссия установила, что экономическая ситуация на Украине улучшается благодаря выполнению условий этой программы, однако призвала руководство страны к дисциплине и корректировкам в некоторых областях для сохранения позитивной тенденции", - говорится в сообщении фонда.

МВФ ожидает, что Президент, премьер и глава Национального банка примут меры к отклонению принятого парламентом закона о повышении зарплат и пенсий, так как "он входит в противоречие с условиями программы восстановления экономики, одобренной МВФ".

Рада приняла этот закон по инициативе Партии регионов, которая требовала повышения социальных стандартов и с лета фактически блокировала работу парламента.

Законопроект поддержал Блок Литвина. На встрече со спикером Рады в Киеве глава миссии МВФ Джейла Пазарбазиолу выразила озабоченность принятием этого документа, который, по ее словам, ставит под вопрос выполнение госбюджета Украины и существенно увеличит его дефицит. Однако В.Литвин уверен, что "Международный валютный фонд даст очередной транш, потому что процесс отношений между страной, между правительством и МВФ зашел далеко".

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что правительство будет рекомендовать Президенту наложить вето на принятый Радой закон. По словам премьер-министра, принятие этого закона будет катастрофой для страны.