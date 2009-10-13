Литвин: Украина получит очередной транш кредита МВФ

Украина получит очередной транш кредита Международного валютного фонда (МВФ), считает спикер Верховной Рады Владимир Литвин.

"Я убежден, что Международный валютный фонд даст очередной транш, потому что процесс отношений между страной, между правительством и МВФ зашел далеко. Я думаю, что есть понимание этого и в правительстве, и в МВФ", - сказал Литвин, выступая в прямом эфире "5-го канала".

Как сообщал УНИАН, 12 октября в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда (МВФ). Первые два дня миссия будет работать на уровне экспертов, а руководитель миссии Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ планирует прибыть в Украину в среду, 14 октября.

Миссия МВФ будет находиться в Киеве с 12 по 24 октября т.г.

Международный валютный фонд (МВФ) в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл. Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планирует предоставить Украине до конца 2009 года.