Тимошенко хочет вето от Ющенко

Правительство намерено рекомендовать Президенту ветировать принятый вчера Верховной Радой закон о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Защищая страну, защищая хрупкую стабильность и финансовый баланс, которых сейчас удалось достигнуть в борьбе с кризисом, правительство будет предлагать Президенту срочно, не ожидая 15 дней, наложить вето на этот закон», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что закон о повышении социальных стандартов, принятый парламентом по инициативе лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, является антигосударственным и может привести к финансовой катастрофе.

«Благими намерениями выстилается дорога в ад для каждого человека в стране. Это то же самое, что больному сахарным диабетом от всего сердца дать килограмм сахара. Приблизительно такой эффект этого закона для страны», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что готова пригласить представителей Партии регионов на заседание правительства, чтобы пояснить им «азы экономики и финансов».

Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада Украины приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

Комментируя принятие этого закона, заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК заявил, что из-за увеличения минимальной заработной платы нужно будет сократить 45% работников бюджетной сферы.

По его словам, повысить минимальную зарплату в условиях кризиса можно только благодаря сокращению работников на предприятиях и осуществлению «уравниловки в оплате труда». По мнению В.МАТВИЙЧУКА, это приведет к банкротству ряда предприятий.