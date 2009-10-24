Из-за повышения соцстандартов придется понизить зарплату?

Работодатели предупреждают, что оплата труда рабочих производственной сферы может быть снижена в связи с принятием Верховной Радой закона о повышении социальных стандартов.

Как сообщает газета «Коммерсант-Украина», об этом говорилось во время IV съезда Федерации работодателей Украины (ФРУ), который был посвящен подготовке федерации к подписанию генерального соглашения с профсоюзами на 2010 год.

“В ФРУ считают проголосованный парламентом закон о повышении социальных стандартов неприемлемым. Рассматривая проект Генерального договора с профсоюзами на 2010 год, работодателей вынуждены идти на снижение заработных плат”, - отмечается в сообщении. Председатель Совета федерации Юрий БОЙКО, выступая на съезде, заявил, что Генсоглашение на следующий год «в силу сегодняшних особенностей будет разрабатываться еще сложнее", чем действующее.

В свою очередь заместитель председателя ФРУ Владимир ЦИБУЛЬСКИЙ напомнил, что по условиям Генерального соглашения 2009 года, принятого до повышения минимальной зарплаты до уровня прожиточного минимума, оплата труда работника I разряда в производственной сфере составляет не менее 120% ее размера.

"Если данный закон все же будет подписан Президентом, мы тут же должны отказаться от этих процентов и соответствующих процентов в отраслевых соглашениях", - предупредил В.ЦИБУЛЬСКИЙ.

При этом газета «Коммерсант-Украина» отмечает пикантность данной ситуации, ведь настаивала на принятии закона о повышении соцстандартов Партия регионов, членом которой является руководитель ФРУ Ю.БОЙКО.

«Не забыли об этом и представители ФРУ: в единственной записке, которая была передана в президиум, делегат спросил у господина БОЙКО, чьи интересы он защищал при обсуждении и голосовании за закон о соцстандартах - федерации или Партии регионов», - отмечает издание.

Как сообщал УНИАН, 20 октября Верховная Рада Украины приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере: с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

Комментируя принятие закона, заместитель министра финансов Владимир МАТВИЙЧУК заявил, что из-за увеличения минимальной заработной платы нужно будет сократить 45% работников бюджетной сферы. По его словам, повысить минимальную зарплату в условиях кризиса можно лишь благодаря сокращению работников на предприятиях и осуществлению «уравниловки в оплате труда». По мнению В.МАТВИЙЧУКА, это приведет к банкротству ряда предприятий.

Правительство в свою очередь рекомендовало Президенту ветироть закон о повышении социальных стандартов.