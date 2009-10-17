Женщина родила здорового ребенка, находясь в коме

В подмосковном городе Балашиха появился на свет ребенок, мать которого уже более полугода находится в коме. После первого осмотра врачи заявили, что малыш вполне здоров, однако нуждается в постоянном медицинском наблюдении.

Весной этого года жительница Подмосковья, находящаяся на третьем месяце беременности, попала в страшную аварию. От сильного удара ее заблокировало в смятом кузове. С тяжелейшими травмами она была доставлена в Домодедовскую районную больницу.

Врачам после нескольких операций так и не удалось вывести пациентку из состояния комы. Однако ее родственники попросили сохранить ребенка. Когда подошел срок, пациентке сделали кесарево сечение. По словам врачей, с ребенком все в порядке.

В медицинский практике это далеко не первый подобный случай. Однако до сих пор лишь одна подобная беременность прошла успешно для появившегося на свет ребенка. Речь идет о случае, произошедшем в медицинском центре города Эрлангена в Баварии.

РИА "Новости"