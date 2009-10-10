На месте захоронения головы Гонгадзе нашли останки еще двух тел

На месте захоронения головы Георгия Гонгадзе были обнаружены останки еще двух человеческих тел, а на месте убийства журналиста следствием были обнаружены останки шестерых людей, пишет еженедельник “Зеркало недели” со ссылкой на собственные источники.

Возле села Довгалевское Рокитнянского района Киевской области, на месте захоронения головы Г.Гонгадзе, указанному экс-генералом МВД Алексеем ПУКАЧЕМ, были обнаружены фрагменты останков еще двух человек.

В частности, следователи нашли человеческие кости, принадлежащие, согласно заключению эксперта, человеку 50 лет, и лобовая часть черепа человека 30-40 лет.

На месте убийства журналиста, возле села Сухолесы Белоцерковского района Киевской области, где с августа ведутся поиски фрагментов его одежды, обнаружены останки шестерых людей.

В частности, следователи обнаружили женский скелет (40-50 лет), фрагмент человеческого скелета, состоящего из челюсти и костей пальцев руки, а также фрагменты скелетов еще четверых людей. Один из них – череп человека 20 лет с явными признаками насильственной смерти. На черепе присутствуют характерные повреждения, возникшие вследствие удара тупым предметом.

Все останки, по данным источника «издания», переданы в Главное бюро судебно-медицинских экспертиз Министерства здравоохранения Украины.