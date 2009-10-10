В Киеве планируют линию скоростного трамвая

КП «Киевпастранс» готовит документацию для организации тендера на проведение проектных работ по строительству трассы скоростного трамвая от жилого массива Троещина-Вигуровщина до проспекта Воссоединения, откуда жители столицы смогут добраться на Правобережье городской электричкой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

По информации “Киевпастранса”, количество перевезенных городской электричкой пассажиров ежедневно возрастает. С момента открытия движения возможностью быстро добраться с Троещины до Петровки уже воспользовалось около 120 тысяч человек. По сравнению с началом прошлого месяца, среднее количество пассажиров городской электрички возросло вдвое, и ежедневно достигает 7 тысяч.

Сейчас готовится к выходу на маршрут еще один электропоезд. Кроме того, как отмечают в “Киевпастрансе”, вводятся в действие планы по открытию следующих 2-х станций городской электрички - ведутся проектные работы по реконструкции станций «Сырец», «Борщаговка» и строительству подходов к ним.

Как сообщал УНИАН, проект городской электрички предусматривает, что первая ее очередь соединит станции: «Борщаговка», «Рубежовская», «Сырец», «Вышгородская», «Зенит», «Киев-Петровка», «Огородная», «Киев-Днепровский», «Левобережная», «Русановка», «Дарница» (пересадочные узлы на станциях метрополитена «Дарница», «Берестейская», «Петровка», «Левобережная», «Сырец»). В целом, предусмотрено оборудовать и задействовать 14 железнодорожных станций, на линии которых есть 6 станций метрополитена. Уже завершено строительство береговых платформ на станции «Левобережная».

2 сентября в Киеве начала курсировать городская электричка сообщением станция «Троещина» – станция «Киев-Петровка».