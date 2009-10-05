Жена убитого в Тараще прокурора пропала, а квартиру ограбили?

В квартиру убитого прокурора Таращанского района Киевской области Сергея Мрука проникли неизвестные.

Об этом в райуправление милиции сообщила соседка Мрука, пишет "Сегодня".

Жена покойного Наталья, уехав из Таращи, отдала соседке ключи, чтобы та следила за хозяйством.

По предварительной информации, в четверг соседка обнаружила, что дверь квартиры Мруков открыта. Женщина обратилась в милицию.

"Есть заявление женщины, что квартиру прокурора предположительно ограбили. Но факт ограбления пока не установлен, так как мы не можем найти жену Мрука. А без присутствия хозяйки жилища войти в него не имеем права", - рассказал начальник ЦОС Киевского облуправления МВД Николай Жукович.

Если воры были, это может доказывать, что убийство было не из-за трудоголизма Мрука и якобы плохого обращения с подчиненными, как подозревали правоохранители.

Связано ли ЧП с убийством и было ли оно, станет известно только тогда, когда жена Мрука вернется и правоохранители попадут в квартиру.

Соседи прокурора слышали об ограблении. "Вроде к ним через окно на балконе кто-то забрался, - рассказала жительница одной из квартир. - Ключи жена Мрука отдала соседке, чтобы та кормила котиков".

Как известно, в позапрошлое воскресенье в своем рабочем кабинете был застрелен прокурор Сергей Мрук. По подозрению в убийстве задержаны три человека: помощник прокурора Олесь Бугрий, его родственник и водитель, житель Таращи.

Украинская правда