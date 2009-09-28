Милиция запретила въезд в Украину «Кахе Новороссийскому»

Милиция запретила въезд в Украину сроком на пять лет задержанному в Крыму 38-летнему уроженцу Грузии Кахе МАКАЛАТИЯ - «вору в законе» по кличке «Каха Новороссийский», объявленному в федеральный розыск в России за вымогательство.

Как передает корреспондент УНИАН, в распространенном сегодня сообщении пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму сказано, что сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью задержали «вора в законе» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Он находится в изоляторе временного содержания в Евпатории. Готовится материал на его экстрадицию.

«Вынесено постановление по запрету въезда в Украину на 5 лет», - заявили в милиции.

Во время личного досмотра у К.МАЛАКАТИЯ обнаружены и изъяты выданные на имя гражданина Украины Яниса КИСОПУЛО документы: карточка физического лица-налогоплательщика, водительское удостоверение, техпаспорт на автомобиль «Шевроле», доверенность на право управления машиной. «Все документы вызывают сомнение в их подлинности», - отметили в милиции.