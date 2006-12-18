Совет Европы считает полномочия украинской прокуратуры чрезмерными

Комиссар по правам человека Совета Европы Томас ХАММАРБЕРГ считает главными проблемами Украины в области прав человека распространения ВИЧ/СПИД, проблему правосудия и проявления ксенофобии.

Об этом Томас ХАММАРБЕРГ сказал на пресс-конференции в УНИАН в воскресенье.

По словам Т.ХАММАРБЕРГА, проблема распространения ВИЧ/СПИД является очень серьезной в Украине, она распространяется на все большие слои населения, что будет отражаться на хозяйственной и социальной жизни страны.

Комиссар также отметил, что, по мнению Совета Европы, мандат согласно которому действует прокуратура в Украине, является намного шире, чем в большинстве стран Европы.

“Прокуратура, с одной стороны, осуществляет следствие, с другой - имеет функции надзора, и я думаю, что с этой проблемой надо разбираться радикально”, - сказал он. Комиссар также отметил проявления необоснованного применения силы, жестокого поведения и даже пытки во время задержания и дальнейшего содержания задержанных в ИТТ (изоляторах временного содержания - УНИАН). “К сожалению, пытки имеют место, и я думаю, что эту проблему необходимо решать”, - добавил он.

Кроме этого, по мнению Т.ХАММАРБЕРГА, существуют проблемы коррупции в системе правосудия, некоторые решения выносятся после дачи взяток, что, в частности, подрывает доверие к системе правосудия. Он отметил, что проявления насилия и коррумпированность судей должны быть ликвидированы для того, чтобы обеспечить доверие граждан к системе правосудия.

По мнению Т.ХАММАРБЕРГА, некоторые проблемы в системе правосудия возникают из-за недостаточности финансирования, в частности, работники органов внутренних дел получают низкую заработную плату, не хватает транспортных средств, что влияет на эффективность их работы. “Это означает, что какие-то бюджетные коррективы придется вносить, мы имеем незначительный опыт относительно украинского бюджета, но можно сказать одно - когда система правоохранительных органов недополучает соответствующего финансирования, то все общество страдает”, - сказал он.

Комиссар также отметил наличие в Украине проявлений ксенофобии. По его словам, члены делегации встречались с людьми, которые приводили примеры серьезных нарушений и негативного отношения к людям, принадлежащим к разным национальным меньшинствам. “Существуют преступления и высказывания на расовой, ксенофобской почве”, - отметил он.

Комиссар считает, что правоохранительные органы должны серьезнее относиться к таким проявлениям.

Т.ХАММАРБЕРГ отметил, что политики в первую очередь должны заботиться о том, чтобы представители нацменьшинств пользовались одинаковыми правами в обществе.

Комиссар сообщил, что по итогам визита в Украину в апреле будущего года будет подготовлен доклад. “Причина того, что этот доклад будет только в апреле заключается в том, что мы хотим тщательным образом подготовиться, в частности, изучить опыт других стран с тем, чтобы наши рекомендации были как можно более реалистичны”, - сказал он.

Доклад будет представлен Комитету министров Совета Европы, в который входят представители всех 46 государств-членов организации. Его проект будет также направлен в органы государственной власти Украины. Т.ХАММАРБЕРГ пообещал, что Совет Европы будет контролировать прислушиваются ли власти Украины к этим рекомендациям.