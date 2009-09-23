Ехануров обещал поддержать раскопки на месте Синеводской битвы

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий ЕХАНУРОВ пообещал личную поддержку археологическим раскопкам возле села Торговица Новоархангельского района Кировоградской области на месте Синеводской битвы 1362 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Кировограде по случаю представления нового губернатора области Владимира МОВЧАНА.

«Хотел бы, чтобы это место стало знаменитым не только в Украине, но в первую очередь, в Литве, Беларуси. Оно уникально, упоминается в книгах, в летописях, но нет конкретной точки. Чтобы человек мог приехать и сказать: это происходило здесь», - отметил Ю.ЕХАНУРОВ.

Он сообщил, что планирует посетить место раскопок, посоветоваться с местными властями относительно популяризации этого исторического места.

«Фонд Украина-ЮНЕСКО будет помогать всем, кто будет писать книги, диссертации на тему Синеводской битвы. Я бы хотел, чтобы общественность заинтересовалась этим вопросам. Я со своей стороны обещаю делать все, чтобы северо-западная часть Кировоградщины стала известной в мире», - подчеркнул Ю.ЕХАНУРОВ.

*** Во время Синеводской битвы, датированной историками 1362 годом, объединенное украинско-литовско-польское войско разбило монголо-татар.