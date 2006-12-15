Янукович: повторное рассмотрение бюджета состоится на следующей неделе

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что повторное рассмотрение бюджета состоится на следующей неделе.

Об этом он заявил журналистам после окончания встречи Президента Украины с руководителями правящей коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что «мы работаем по бюджету». По его словам, «в новый год страна должна входить с бюджетом». Он отметил, что «решение будет приниматься скорее всего на следующей неделе».

На просьбу журналистов уточнить, на какие компромиссы готов пойти Кабинет министров относительно учета предложений Президента, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что сейчас не хочет конкретизировать их. «Возможности (для компромисса – УНИАН) всегда есть», - отметил премьер.

В свою очередь, первый вице-спикер парламента Адам МАРТЫНЮК надеется, что во вторник бюджет будет принят». «Будет ли он подписан – это уже вопрос. Надеюсь, что будет подписан», - сказал А.МАРТЫНЮК.