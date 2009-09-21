В Днепродзержинске супружеская пара продавала собственного ребенка

В Днепродзержинске сотрудники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержали супружескую пару, которая пыталась за 7,5 тыс. евро продать собственного ребенка 2008 года рождения.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУМВД в Днепропетровской области.

30-летняя женщина и ее 32-летний муж 19 сентября с помощью смс-сообщения разместили объявление о продаже собственного малолетнего ребенка в службу сообщений телетекста на одном из каналов спутникового телевидения. Преступное намерение супругам до конца довести не удалось по независящим от них обстоятельствам.

По данному факту следственным отделом Днепродзержинского городского управления милиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение в отношении человека). Ребенок находится в одной из больниц Днепродзержинска.