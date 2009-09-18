В Севастополе могут ввести режим чрезвычайной ситуации с установлением экономически обоснованных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе по делам прессы и информации Севастопольской горгосадминистрации, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) при Севастопольской горгосадминистрации на своем внеочередном заседании рекомендовала начальнику гражданской обороны города-председателю ГГА Сергею КУНИЦЫНУ издать приказ о введении режима чрезвычайной ситуации с установлением новых экономически обоснованных тарифов для обеспечения нормального функционирования коммунальных предприятий региона, обеспечивающих жизнедеятельность города.

По информации отдела, в докладе заместителя председателя ГГА Мирослава САГАЙДАКА отмечалось, что в целом все запланированные мероприятия по подготовке материально-технической базы коммунальных предприятий находятся на стадии завершения, и у руководства города есть уверенность, что с технической точки зрения системы жизнеобеспечения региона будут готовы к стабильной работе в осенне-зимний период 2009-2010 годов. Совместными усилиями городской администрации и городского совета ликвидированы задолженности за энергоносители.

«Вместе с тем, на коммунальных предприятиях «Севгорводоканал», «Севтеплоэнерго», «Севтеплосервис», «Энергосервис», ООО «СГС+», в РЭПах на сегодня сложилась критическая ситуация по выплате заработной платы, текущим платежам за энергоносители, другим обязательным платежам, вывозу ТБО», - сказал М.САГАЙДАК. Он заявил, что «Севтеплокоммунэнерго» с начала отопительного сезона - 15 октября - не сможет начать подавать теплоноситель. Кроме того, по словам М.САГАЙДАКА, существует также угроза цепной реакции срыва работы других жизнеобеспечивающих предприятий города зимой и, как следствие, возникновение чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня.

Также, по информации вице-губернатора, предусмотренные из горбюджета дотации для коммунальных предприятий выделены в полном объеме - 68 млн. грн., при потребности в 311 млн. грн. Вместе с тем, выделение дополнительных средств в виде дотаций для коммунальных предприятий из городского бюджета и открытие дополнительных кредитных линий больше невозможно. Предложения же горгосадминистрации по пересмотру тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения городским советом отклоняются. М.САГАЙДАК добавил, что город в течение ряда лет занимает 27-е место среди регионов Украины по тарифам на услуги теплоснабжения, населением оплачивается только 27,6% фактической себестоимости услуг.

С целью недопущения угрозы срыва работы жилищно-коммунальных предприятий города в осенне-зимний период и возникновения ситуации техногенного характера регионального уровня, комиссия ТЭБ И ЧС решила ситуацию, связанную с нынешним положением в работе жилищно-коммунального хозяйства города, признать «критической, угрожающей нарушением нормальных условий жизнедеятельности севастопольцев, провоцирующей возникновение чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня».

Кроме того, комиссия рекомендовала С.КУНИЦЫНУ издать приказ о введении режима чрезвычайной ситуации с установлением новых экономически обоснованных тарифов для обеспечения нормального функционирования коммунальных предприятий региона, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Как сообщал УНИАН, Севастопольская горгосадминистрация за последние два года неоднократно предлагала городскому совету пересмотреть коммунальные тарифы, но последний все время отказывал ей в этом. На ноябрьской сессии в прошлом году Севастопольский горсовет принял решение ввести мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги до стабилизации финансово-экономического состояния в стране.

Коммунальные тарифы для населения в Севастополе не пересматривались с 2006 года.