Худшее, что может произойти - непризнание результатов выборов

Самым существенным фактором риска для страны в ходе будущих президентских выборов будет непризнание их результатов проигравшей стороной и попытки переиграть ситуацию на свою пользу с помощью акций протеста.

Об этом заявил народный депутат от блока «Наша Украина – Народная самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ в интервью еженедельнику «Зеркало недели».

«Основной риск — непризнание выборов. Любой из сторон. Никто из них проиграть не может. Для каждого из них проигрыш — это уход с политической арены. Вечный кандидат ТИМОШЕНКО или вечный кандидат ЯНУКОВИЧ никому не интересны», - утверждает он.

По мнению А.ТРЕТЬЯКОВА, проигравшая сторона попробует использовать акции протеста для изменения ситуации на свою пользу.

«Существует прямая вероятность второго Майдана. Это будет технология. И поп Гапон способен появиться. Наиболее пессимистический сценарий - молдавский. Какой будет из него выход, я сейчас сказать не могу. Честно говоря, я очень боюсь ситуации, похожей на 2004 год», - признался депутат.

Еще одним фактором риска для украинского общества А.ТРЕТЬЯКОВ считает использование острых вопросов языковой и культурной идентичности в политических целях.

«Если говорить о ходе самой кампании, то, боюсь, страну снова будут делить. Виктор Федорович достаточно ярко стартанул. Избирательная кампания еще не началась, а он уже заявил о русском языке. Опять начинают работать технологи, пытаясь вот таким варварским способом мобилизовать восточный электорат», - отметил А.ТРЕТЬЯКОВ.