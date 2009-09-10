Милиция установила, кто бил фотографа УНИАН на заводе "Таврия"

Милиция установила и допросила человека, который нанес телесные повреждения фотокорреспонденту УНИАН Виталию ДАНИЛЬЧЕНКО во время рейдерской атаки на завод «Таврия» в Новой Каховке.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении МВД Украины в Херсонской области.

Как отметил собеседник агентства, этот человек является охранником предприятия. Однако во время опроса он категорически не признал, что совершал какие-либо противоправные действия, в том числе применение физической силы к журналисту.

В то же время, как отметили в УМВД, пострадавший успел зафиксировать с помощью фотокамеры момент нападения.

На данное время экспертиза разбитой фотокамеры завершена, и, как ожидается, завтра эксперт предоставит свои заключения и вернет «остатки» фотокамеры В.ДАНИЛЬЧЕНКО.

Вместе с тем, в херсонской милиции не исключают, что в дальнейшем это дело будет расследовать Ново-Каховская районная прокуратура после того, как милиция соберет достаточное количество материалов.

Как сообщалось, 3 сентября приблизительно в 20.15 неизвестные в количестве почти 170 человек, одетые в черную униформу и экипированные спецсредствами, пыталась штурмом захватить административное здание завода ОАО «Агропромышленная фирма «Таврия». На защиту завода выступили его сотрудники и местные жители, в целом около 1 тыс. человек.

В ходе столкновений пострадал фотограф УНИАН по Херсонской области Виталий Данильченко.

Охранник завода (на фото крайний слева), вероятно, приняв Данильченко за фотографа со стороны нападавших, нанес ему телесные повреждения и разбил фотоаппаратуру. По словам Данильченко, охранник у проходной завода повалил его на асфальт и стал наносить удары резиновой дубинкой. Когда фотограф попытался встать, его начал бить еще один работник завода.